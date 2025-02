Udinese-Venezia e Monza-Verona, le formazioni ufficiali. Titolare Ghilardi

Dopo il successo del Lecce ieri sera contro il Parma, il sabato di Serie A si apre con due sfide alle 15:00, Udinese-Venezia e Monza-Hellas Verona. I friulani sono udicesimi in classifica con 26 punti e vogliono tornare ad un successo che manca dalla sfida del Franchi contro la Fiorentina datata 23 dicembre 2024. Venezia, Verona e Monza invece sono coinvolti direttamente nella lotta salvezza. I brianzoli sono ultimi con 13 punti, tre lunghezze sopra c'è la formazione di Di Francesco, mentre a quota 20, come il Parma c'è il Verona. Negli scaligeri giocherà titolare Daniele Ghilardi, difensore centrale classe 2003 che la Fiorentina sta trattando per provarea riportarlo a Firenze. Due partite insomma fondamentali per gli equilibri nella parte bassa della classifica. Di seguito le formazioni ufficiali:

UDINESE (4-4-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet, Kamara; Thauvin, Lovric, Payero, Ekkelenkamp; Lucca, Sanchez.

A disposizione: Piana, Padelli, Zarraga, Atta, Pafundi, Bravo, Kabasele, Zemura, Modesto. All. Runjaic

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Idzes, Candè; Zerbin, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Busio, Haps; Oristanio, Yeboah.

A disposizione: Joronen, Grandi, Zampano, Gytkjaer, Marcandalli, Condè, Bjarkason, Chierusin, Perez, Ellertsson, Carboni, El Haddad. All. Di Francesco

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Lekovic, Palacios; Pereira, Urbanski, Sensi, Kyriakopoulos; Ciurria, Vignato; Mota. All. Bocchetti

A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Brorsson, Castrovilli, Forson, Maric, Petagna, Carboni, Martins, Colombo. All. Bocchetti

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Daniliuc, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Belahyane, Serdar, Bradaric; Suslov; Mosquera, Sarr.

A disposizione: Berardi, Perilli, Oyegoke, Lambourde, Lazovic, Niasse, Livramento, Okou, Kastanos, Dani Silva, Dawidowicz, Ajayi, Cisse, Corradi. All. Zanetti