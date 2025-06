Calcio, David Beckham presto riceverà il titolo di Sir: adesso c'è la conferma

(ANSA) - LONDRA, 06 GIU - In occasione del prossimo compleanno di Re Carlo, David Beckham riceverà il titolo di Sir: l'indiscrezione dei giorni scorsi ha trovato conferma in fonti autorevoli. L'ex capitano otterrà la massima onorificenza nel Regno Unito, sia per la sua prestigiosa carriera calcistica che per il suo contributo a cause umanitarie. L'ex capitano della nazionale inglese, 50 anni, è già stato nominato Ufficiale dell'Ordine dell'Impero Britannico (OBE) nel 2003. Beckham ha giocato 115 partite per la nazionale inglese, oltre che per il Manchester United, il Real Madrid, il Los Angeles Galaxy, il Paris Saint-Germain e il Milan, ritirandosi nel 2013. Non è la prima volta che il suo nome viene inserito tra i possibili destinatari della prestigiosa onorificenza: nel 2017 diversi giornali britannici avevano pubblicato dettagli di e-mail nelle quali Beckham criticava il sistema e il comitato che presiede l'assegnazione di questi titoli.

All'epoca l'ex calciatore si era giustificato parlando di e-mail private trafugate e manipolate. Oggi, proprietario della squadra statunitense Inter Miami, 'Becks' ha svolto un ruolo chiave nell'organizzazione delle Olimpiadi di Londra 2012 ed è ambasciatore dell'Unicef ;;dal 2005. Sposato con l'ex Spice Girls Victoria, padre di quattro figli, è diventato ambasciatore della King's Foundation nel 2024, sostenendo il programma educativo di Re Carlo e gli sforzi per garantire ai giovani una maggiore comprensione della natura. (ANSA).