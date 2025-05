Udinese, parla Runjaic: "Payero sarà out fino a fine stagione. Vogliamo chiudere bene"

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, avversaria della Fiorentina l'ultima di campionato, è intervenuto in conferenza alla vigilia della gara con la Juventus. Queste le sue parole raccolte da TMW.

Come sta la squadra dopo la sconfitta con il Monza e le tante assenze?

"Una sconfitta che non ci aspettavamo, contro l'ultima in classifica e in casa nostra. Ci è rimasto ovviamente l'amaro in bocca dopo questa prestazione. Però è andata così, sappiamo com'è andata, non eravamo soddisfatti della partita, eravamo frustrati e tristi. A ciò si è aggiunto l'infortunio di Jaka Bijol, anche Martin Payero non sarà a disposizione, si è infortunato fino a fine stagione. Atta e Lucca sono squalificati. Comunque abbiamo lavorato in maniera regolare, seguendo il programma. Ci sono bravi ragazzi a disposizione e possono mostrare nelle prossime due partite le loro capacità. Quando si affronta la Juventus in uno stadio del genere non servono parole per trovare una motivazione in più. Ci sono motivi sufficienti per dare tutto nelle prossime due gare. Vogliamo dare il massimo in campo per ottenere più punti possibili. In ogni gara possiamo dire la nostra, anche contro la Juventus. Noi giochiamo per la nostra società, i nostri tifosi e per tutto il Friuli. Magari non è stata la miglior settimana possibile, ma siamo professionisti, la squadra è concentrata. Sono convinto che faremo una buona prestazione, domani daremo tutto fino alla fine. Domani abbiamo una nuova possibilità per raccogliere punti, per rifarci dopo l'ultima sconfitta. Questa stagione a mio avviso è andata abbastanza bene, ora dobbiamo chiudere con buone sensazioni".