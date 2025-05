Roma, Dovbyk non ce la fa per un problema muscolare: fuori dai convocati contro il Milan

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - La Roma ha diramato i convocati per la gara con il Milan di domani, oltre le assenze già annunciate di Pellegrini e Dybala, non ci sarà nemmeno Artem Dovbyk per via di un problema muscolare. Il calciatore proverà il recupero per la gara di Torino. (ANSA).