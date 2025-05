Internazionali d'Italia: la lucchese Jasmine Paolini è la campionessa femminile

Jasmine Paolini riscrive la storia agli Internazionali d'Italia di tennis. La tennista della provincia di Lucca è la nuova campionessa femminile, la prima italiana dalla vittoria di Raffaella Reggi nel 1985. Un digiuno dunque di 40 anni spezzato dalla toscana che in finale ha battuto l'americana Coco Gauff, n. 3 al mondo (diventerà la n.2 pur sconfitta), con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e 29 minuti. Per la Paolini è il terzo titolo Wta in carriera, il secondo 1000 dopo Dubai 2024 e tornerà ad essere la numero 4 del mondo. In tribuna ad assistere al trionfo e ad applaudire il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Domani alle 12 giocherà anche la finale del torneo di doppio, in coppia con Sara Errani, con cui ha già vinto il torneo l’anno scorso (in finale giocheranno contro la coppia formata dalla belga Elise Mertens e dalla russa Veronika Kudermetova). Sempre domani un altro italiano, Jannik Sinner, giocherà la finale del torneo maschile (in programma alle 17 contro Carlos Alcaraz) provando a riscrivere anche lui la storia ferma ai tempi di Panatta.