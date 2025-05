Lazio, Castellanos: "Per la stagione che abbiamo disputato, meritiamo la Champions"

A la Repubblica ha parlato il centravanti della Lazio Valentin Castellanos. Queste le sue partole a cominciare dal confronto di domani con l'Inter a San Siro: "Loro lottano per lo scudetto, sono fortissimi, ma noi vogliamo 6 punti in 2 gare per il quarto posto. Per la stagione che abbiamo disputato, meritiamo la Champions".

Ha fatto 14 gol e fornito 5 assist, si arrabbia se dicono che non è un bomber?

"Qui in Italia c’è questa fissazione dei numeri, come se contasse solo quanti gol segni. Io non la penso così, è fondamentale che la squadra funzioni e vinca. Lavoro per il collettivo".