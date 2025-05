Roma, esposti due striscioni contro Friedkin: "Roma ai romanisti" e "USA go home"

Nonostante la stagione della Roma non sia delle peggiori, continua la contestazione dei tifosi nei confronti dei proprietari del club Dan e Ryan Friedkin. Nella notte sono infatti apparsi in città due striscioni in aperta contestazione. "La stagione lo ha dimostrato: la Roma ai romanisti, non agli azionisti di mercato" recitava il primo, mentre il secondo ancora più netto: "Non vogliamo più stelle… né strisce! U.S.A.

go home!”. Vedremo se la contestazione proseguirà anche domani sera allo stadio, quando i giallorossi ospiteranno all'Olimpico il Milan in quella che sa di ultima chiamata per tornare a giocare la Coppa dalle grandi orecchie.