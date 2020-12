UCL, Vince la Juve con gol di Chiesa. Pari Lazio

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, GIORNO DI PENSIERI IN CASA VIOLA: L'OBIETTIVO... Non è stata una giornata semplice il “day-alter” del ko a San Siro in casa Fiorentina. Nonostante la squadra abbia potuto godere di 24 ore di libertà, per smaltire le tossine dei 90’ di ieri ma soprattutto dei 120’ di Udine in settimana,... Non è stata una giornata semplice il “day-alter” del ko a San Siro in casa Fiorentina. Nonostante la squadra abbia potuto godere di 24 ore di libertà, per smaltire le tossine dei 90’ di ieri ma soprattutto dei 120’ di Udine in settimana,... NOTIZIE DI FV SENZA PRANDELLI MA MANCANO ANCHE ALTRI PEZZI IMPORTANTI Questo è proprio un anno bastardo! Senza infilarsi in discorsi molto più importanti e impegnativi, rimango al nostro mondo del pallone e credo che la Fiorentina fosse già abbondantemente inguaiata da potersi evitare la tegola Covid a Cesare Prandelli.... Questo è proprio un anno bastardo! Senza infilarsi in discorsi molto più importanti e impegnativi, rimango al nostro mondo del pallone e credo che la Fiorentina fosse già abbondantemente inguaiata da potersi evitare la tegola Covid a Cesare Prandelli.... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 03 dicembre 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi