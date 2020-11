U21, Islanda 1-2 Italia: azzurri quasi qualificati

L'Italia U21 è a un passo dalla qualificazione agli Europei Under 21. La squadra di Nicolato ha ottenuto un altro successo, questa volta contro l'Islanda. A portare in vantaggio gli azzurri ci pensa Pobega al 35'. Al 63' risponde Willumsson, ma allo scadere ancora Pobega ribadisce in rete su assist di Sottil. L'Italia resta in testa a quota 19 punti nel girone A, con la partecipazione all'Europeo quasi in tasca. Basta solo vincere la prossima gara contro Lussemburgo.