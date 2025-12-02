Trevisani sulla Fiorentina: "Tifosi, non ha senso andare contro alla squadra"

vedi letture

Intervenuto come di consueto a Cronache di Spogliatoio, il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani è tornato a parlare di Fiorentina, dicendo: "Quando le cose vanno male come sta accadendo a Firenze, è meglio remare tutti nella stessa direzione. Non è il caso di fare a gara per cercare di chi è la colpa. In questo momento sarebbe da accompagnare in motorino il pullman della squadra con i fumogeni per provare ad uscire dall'ultimo posto. Se non appoggi i giocatori e li contesti, probabilmente rendono anche peggio perché non si parla di giocatori di personalità.

Finisci per far il tafazzi da solo. Dargli addosso non porta vantaggi se poi l'anno prossimo giochi in Serie B. Soprattutto avendo già visto in passato che non veniva appoggiata gente che poi lontano da Firenze va piuttosto benino".