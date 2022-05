TOSTO, Torreira va riscattato: sia riconoscente

L'ex difensore Vittorio Tosto è intervenuto su TMW Radio, durante la trasmissione Stadio Aperto.

Si aspettava la Fiorentina in Conference?

"Un risultato del genere non era atteso, ma le premesse c'erano. La rifondazione di Commisso non inizia oggi, ma da lontano: a volte si va troppo dietro ad alcune problematiche come quelle di gestione e si trascurano risultati o obiettivi. Un allenatore come Italiano sotto certi aspetti dava garanzie per il percorso, anche stavolta è riuscito a valorizzare le individualità. Nel calcio bisogna mettere in risalto il lavoro quotidiano. Tutto questo al di là di chi rimane o no, di chi rinnova o meno: Italiano è l'allenatore del momento perché mette tutto ciò in secondo piano. E ora viene il bello".

Si sistemerà la vicenda Torreira? Chi per la porta della Fiorentina?

"Torreira va assolutamente sistemato, anche lui però deve essere un po' riconoscente nei confronti della Fiorentina. Sul portiere, dico che Vicario è forte, gli ho visto fare prestazioni straordinarie: può ambire tranquillamente alla Nazionale, per la Fiorentina sarebbe un bel colpo".