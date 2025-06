Torneo Davide Astori, premiati anche Rubino e altri viola: le immagini

vedi letture

E' già partita la terza edizione del Torneo Davide Astori, una manifestazione sportiva che unisce competizione e memoria nel nome dell’indimenticato capitano della Fiorentina. La cerimonia inaugurale si è svolta nelle ore scorse presso lo Stadio Vincenzo Lapenta, uno dei due impianti — insieme allo Stadio di San Marcellino — che ospiteranno le gare del torneo.

Ad aprire l’evento è stata la presidente Valeria Pisacchi, affiancata da numerose personalità del mondo sportivo e istituzionale. Tra i presenti: Marco Burgassi della Commissione Sport e Cultura del Comune di Firenze, Francesco Cesari (fiduciario del Coni Firenze), Paolo Mangini (presidente del Comitato Regionale Toscana) e l'ex vicepresidente federale Innocenzo Mazzini. Durante la cerimonia inaugurale sono stati consegnati diversi riconoscimenti a figure di spicco del panorama sportivo e giornalistico come Vanessa Leonardi, giornalista di Sky Sport, premiata dal direttore generale Luca Giotti, Alessandro Bonan, premiato dall’ex viola Renato Buso, oggi direttore tecnico dell’Affrico, Simone Galipò, arbitro recentemente promosso alla Commissione Arbitri Nazionale A e B, premiato da Nino Romeo, referente organizzativo di ACF Fiorentina, Filippo Gori, allenatore dell’Under 17 campione d’Italia a Recanati, premiato da Matteo Petrachi per la competenza e la passione dimostrate e Diego Mecocci, storica figura dell’Affrico, premiato da Furio Marangio (direttore sportivo della Prima squadra e Juniores) per la dedizione e la carriera.

Premio speciale per Alessandro Bugli, giovane calciatore del Sales, che ha scelto di sbagliare volontariamente un rigore assegnato erroneamente, in un gesto esemplare di fair play e sportività. A consegnargli il riconoscimento, la presidente dell’Affrico Valeria Pisacchi. Riconoscimenti anche per giovani promesse viola, Tommaso Rubino, premiato dal vicepresidente Alessandro Tonelli, anche in rappresentanza dello sponsor Target Costruzioni, Riccardo Guidorizzi, premiato da Giovanni La Spina, dirigente del settore giovanile e Gianmaria Fei, premiato dal direttore sportivo del vivaio, Simone Petrini

Il torneo prevede quattro gironi maschili e un girone unico femminile, con formazioni provenienti da tutta la Toscana e oltre:

Girone 1 Maschile: Affrico Bianco, San Marco Avenza, Santa Maria, Prato

Girone 2 Maschile: Fiorentina, Porta Romana, Virtus Rifredi, San Michele Cattolica Virtus

Girone 3 Maschile: Pontedera, Olmponte, Follonica Gavorrano, Aquila Montevarchi

Girone 4 Maschile: Affrico Viola, Fucecchio, Pistoiese, Tau Altopascio

Girone Unico Femminile: Affrico, Siena, Tau Altopascio, Livorno