TORINO, Vanoli: "Questa squadra è ancora incompleta"

Per tanti club di Serie A è giorno di vigilia e quindi di conferenze: a parlare oggi anche Paolo Vanoli, nuovo allenatore del Torino al debutto domani alle 20.45 a San Siro contro il Milan:

Come definirebbe il suo Toro ad oggi?

"E' al punto che mi aspettavo, è un processo in crescita. E, come tutti i processi, ci saranno alti e bassi. Non mi spavento, lo so, ci vuole la pazienza che a volte non si ha, compreso il sottoscritto. Per l'impegno, siamo sulla buona strada".

Un commento su Borna Sosa

"Siamo felici, era un profilo che stavamo cercando: aspettiamo le visite mediche prima di parlarne. Potrà alzare la qualità del Toro".

Quanto è completo questo Toro in percentuale?

"Lo sappiamo che questa squadra non è completa. Io preferisco avere pazienza e prendere giocatori mirati, senza fretta. A volte è una perdita di tempo, ma in tutte le squadre si è allungato il mercato. La Premier ha il vantaggio su tutti. Voglio completare la rosa, per me esistono 20-22 giocatori: serva una rosa competitiva, ci stiamo lavorando".