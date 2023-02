TORINO, Maratona non sarà presente all'Allianz Stadium

La Curva Maratona segue l'idea della Curva Fiesole, ossia quella di non presentarsi nel settore ospiti dell'Allianz Stadium, stadio della Juventus. Questo il comunicato emesso dai tifosi granata: "La Curva Maratona comunica che non sarà presente in occasione del derby. Il nostro essere ultras è totalmente incompatibile con le ridicole condizioni che vorrebbero imporci. Rinunciare al derby fa male, ma l'idea di iscriverci al loro sito è disgustante. Non possiamo piegarci alle regole dei gobbi, lasciamo il settore vuoto, invitiamo tutti i tifosi a unirsi a noi: domenica 26/2 alle ore 15 tutti al Filadelfia per far sentire la voce del dodicesimo uomo in campo e caricare la squadra durante l'allenamento. Martedì 28/2 dalle ore 16 tutti sotto la Maratona per vivere insieme il derby senza imposizioni".