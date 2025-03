Torino, Biraghi: "Venire qua, dopo Firenze, è come aver iniziato subito un'altra relazione"

vedi letture

Dopo la vittoria a Monza, in conferenza stampa per il Torino si è presentato Cristiano Biraghi. L'ex capitano della Fiorentina, oltre ad analizzare la vittoria dei granata ha anche fatto qualche parallelismo con la sua esperienza in viola: "Quando ero a Firenze ho passato anni in cui la situazione era simile - le sue parole sulla corsa all'Europa, riportate da Toronews.it -. Abbiamo fatto alcune annate così, a metà classifica, che la gente non voleva. Ci vuole pazienza, il percorso richiede tempo. Tutti possono dire che bisogna andare in Europa, ma è complicato. Ci vogliono lavoro e determinazione".

Come sta vivendo questa nuova realtà?

"Come quando finisci una relazione e ne cominci subito un'altra. Lasciare Firenze è stato difficile, ma sono arrivato qui mentalizzato. La vita e il lavoro vanno avanti".