TONI, Niente Rai: sarà opinionista su Prime Video

Luca Toni, tramite il suo account ufficiale Instagram, ha dato una notizia riguarda il suo futuro da opinionista. L'ex attaccante viola infatti dopo aver intrapreso questa avventura in tv prima su TV8 e poi a 90º minuto su Rai 2, dalla prossima stagione sarà Amazon Prime Video Sport, questa nuova sezione del colosso Amazon dedicata interamente allo sport. Toni ha mostrato anche nelle sue stories la squadra di opinionisti e giornalisti che lavorerà per Prime Video. Insieme a lui, tra gli ex calciatori ci sarà anche Massimo, Ambrosini, Clarence Seedorf, Julio Cesar, Federico Balzaretti e Claudio Marchisio.