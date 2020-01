TMW, Su Amrabat corsa a tre: i viola ci provano

Sofyan Amrabat è uno degli ultimi nomi sul quale la Fiorentina sta lavorando per quanto riguarda il mercato in entrata. L'Hellas intanto lo riscatterà dal Brugges (dove ha giocato in questa stagione e da qui l'impossibilità di trasferirsi in una terza società a gennaio, ndr) per 3,5 milioni di euro e poi lo cederà in estate. Su di lui i viola, il Napoli e l'Inter. Ecco la situazione.

Duello Inter e Napoli - L'accordo Hellas-Napoli, a 15 milioni piu uno di bonus, è fatto. Manca quello col ragazzo che chiede 4 anni e non 5, più una clausola da 40 milioni che gli azzurri adesso non concedono. In questo si inserisce l'Inter. Ieri l'incontro con l'agente. Le cifre tra club sono le stesse, l'Inter cerca il sorpasso sul Napoli.

Si inserisce la Fiorentina - Nonostante le prime smentite interne, la Fiorentina ci prova. L'ultimo contatto forte risale a due mesi fa e lo scoglio non sono tanto i 16 milioni da pagare in estate, col club pronto sia a spendere che a far cassa a luglio. Il problema per i viola è il contratto da quasi 2 milioni che garantiscono ad Amrabat le due contendenti.