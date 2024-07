TMW, Stand-by Zaniolo-Dea: Gala non apre al prestito

FirenzeViola.it

Nelle ultime ore si è parlato di una possibile presenza a Bergamo di Nicolò Zaniolo per chiudere con l'Atalanta. La circostanza non è confermata, perché da più fonti c'è uno stand-by nella trattativa dovuto alla posizione del Galatasaray che, di fatto, non è cambiata nelle ultime settimane. I turchi vogliono il prestito con obbligo di riscatto, mentre i nerazzurri continuano a proporre 5 milioni di prestito oneroso e poi il diritto, come fatto con Charles De Ketelaere un anno fa.

La Fiorentina in questo momento è in secondo piano, anche perché offre di meno - circa 2 milioni più 14 di riscatto - e il Galatasaray ne vorrebbe almeno 20. L'Atalanta quindi è in attesa del via libera da parte dei campioni di Turchia che, al momento, non è arrivato. D'altro canto il braccio di ferro può andare avanti per un periodo abbastanza lungo considerando che le trattative con i club turchi non sono sempre semplici. C'è un accordo di massima dal lato contrattuale per il passaggio di Zaniolo a Bergamo.