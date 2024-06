TMW, Retegui l'obiettivo, ma Viola monitora anche Lucca

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

La Fiorentina ha individuato in Mateo Retegui il suo obiettivo di mercato per rafforzare il reparto d'attacco. Lo scriveva nei giorni scorsi Tuttomercatoweb.com, che torna sull'argomento confermando l'interesse dei viola per il centravanti del Genoa che resta quindi il primo nome su cui lavora la dirigenza. Allo stesso tempo però - scrive TMW -, il club viola tiene aperte anche altre piste, semplici sondaggi senza ancora affondare il colpo. Uno di questi porta a Lorenzo Lucca, che verrà riscattato dall'Udinese per 8 milioni di euro dal Pisa.

Sempre in orbita Fiorentina, TMW sottolinea l'interesse per Marco Brescianini del Frosinone, che al momento chiede cifre abbastanza alte. Ma i viola restano in pressing.