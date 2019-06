TMW, Nuova proprietà seccata da acquisto Terzic

Joe Barone e Rocco Commisso stanno facendo esplodere la felicità a Firenze. Un nuovo corso, possibili acquisti, un paio di grandi ritorni, fino alla possibilità di tenere Federico Chiesa per trasferirlo al centro del progetto. Sorrisi, foto e strette di mano con tutti. Ma c'è stato anche un momento di scintille per l'addio di Pantaleo Corvino, ufficializzato l'11 di giugno, dopo un incontro fiume. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l'acquisto di Aleksa Terzic, difensore della Stella Rossa di Belgrado, bloccato a maggio e congelato a inizio giugno per non occupare la casella da extracomunitari "libera". Corvino ha deciso comunque di continuare l'operazione per il difensore, assistito da Fali Ramadani - agente molto vicino alle cose di casa viola, da valutare con il nuovo corso - e (poco) protagonista con la maglia della Serbia Under 21. Il problema non è tanto la cifra d'acquisto, circa 1,7 milioni di euro, né che il difensore abbia giocato solo due partite nella massima serie serba (mentre in Youth League sono arrivate cinque sconfitte e un pari, contro il Napoli) bensì che ora i viola non possano agire liberamente sul mercato e dovranno cedere un extracomunitario (Milenkovic?) per tesserarne un altro. Una bella gatta da pelare nella luna di miele di Firenze con la sua nuova proprietà.