TMW, La Salernitana pensa a Pradè come nuovo dirigente

© foto di Federico De Luca

TMW riporta l'interesse della Salernitana per Daniele Pradè, attuale direttore sportivo della Fiorentina. Nel valzer dei direttori in vista per la prossima stagione, con Pietro Accardi primo candidato per sostituire Giuntoli qualora dovesse lasciare Napoli, all’Empoli potrebbe tornare Marcello Carli. Mentre la Salernitana si guarda intorno per l’anno che verrà e c’è un’idea che porta a Daniele Pradé con un ruolo ad ampio raggio. Lavori in corso per capire la fattibilità.