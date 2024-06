TMW, Kean-Palladino e il corteggiamento di gennaio

FirenzeViola.it

Moise Kean è un nome che continua a girare intorno all'emisfero Fiorentina. I viola sono alla ricerca di un attaccante da regalare a Raffaele Palladino. Il tecnico, dal canto suo, ha già fornito delle preferenze. Uno dei nomi fatti è quello di Moise Kean, 24 anni, Juventus. Tuttomercatoweb.com ha fatto il punto sulla situazione del bianconero.

Il profilo di Kean non è una novità, né per la Fiorentina né per lo stesso Palladino. Riavvolgendo il nastro e tornando con la mente allo scorso mercato di gennaio, infatti, si potrà notare come il profilo dell'attaccante classe 2000 della Juventus fosse stato accostato sia ai viola che al Monza allenato allora proprio da Palladino, che viene descritto come un discreto ammiratore di Kean. Possibile dunque che, con doppia spinta, la questione si riapra. Il tema del centravanti, peraltro, è stato toccato anche dallo stesso Palladino in conferenza stampa giusto qualche ora fa: "Ribadisco, con la società c'è sintonia e confronto quotidiano, anche più volte al giorno. Sappiamo bene dove mettere qualcosa, l'attaccante che fa gol determina. E so bene che a Firenze sono passati attaccanti di un certo valore: cercheremo di fare il meglio sul mercato. Poi spero che qualcosa possa arrivare...".