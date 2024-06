TMW, Dossena ad un passo dal Como: 8 mln al Cagliari

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alberto Dossena è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Como. Dopo aver ufficializzato l'arrivo di Andrea Belotti, come riporta TMW, anche il difensore centrale del Cagliari - accostato tempo fa alla Fiorentina - è vicinissimo all'arrivo in Lombardia. Dopo aver raggiunto l'accordo con il club sardo, per una cifra di 8 milioni più bonus, i lariani hanno superato le ultime resistenze del calciatore e dopo Belotti si preparano ad annunciare il secondo acquisto per la Serie A.