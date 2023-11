THURAM, Esultanza? Primo pensiero avuto contro i viola

FirenzeViola.it

Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, ha rilasciato un'intervista a DAZN, parlando di come si è approcciato al mondo nerazzurro: "Quando sono arrivato non ho pensato all'impatto che potevo avere nella squadra, ma ho provato a inserirmi il meglio possibile, conoscere i compagni... Sapevo già l'italiano e quindi questo mi ha facilitato, venivo in una squadra che avevo giocato la finale di Champions, aveva vinto due coppe... Insomma, una squadra fortissima. Volevo veramente inserirmi con i compagni nei movimenti: con Lauti, con i centrocampisti, con i difensori... Nei dettagli, nella tattica mi sono veramente migliorato da quando sono qui".

Come nasce la sua esultanza?

"Al primo gol contro la Fiorentina è la prima cosa che mi è venuta in mente perché tutte le gare a San Siro senti un rumore incredibile dei tifosi e volevo fare una cosa in comune con loro".