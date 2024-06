THEATE, C'è l'offerta viola ma il Rennes sta valutando

NOTIZIE DI FV BONAVENTURA, IRRIGIDIMENTO FRA LE PARTI: IL PUNTO SUL RINNOVO L'agenda di Daniele Pradè per la giornata di ieri non prevedeva soltanto un faccia a faccia al Viola Park con Vincenzo Raiola, agente di Giacomo Bonaventura, ma contemplava anche una serie di incontri con altri procuratori che - esattamente come nel caso del... L'agenda di Daniele Pradè per la giornata di ieri non prevedeva soltanto un faccia a faccia al Viola Park con Vincenzo Raiola, agente di Giacomo Bonaventura, ma contemplava anche una serie di incontri con altri procuratori che - esattamente come nel caso del... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 22 giugno 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi