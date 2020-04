TGR RAI TOSCANA, Ciao Ciccio, giornalista di razza

Si unisce anche la voce del TGR Rai Toscana al lutto cittadino per la scomparsa di Alessandro Rialti, storica firma del giornalismo sportivo a tinte viola. In un accorato servizio, il notiziario dell'emittente pubblica regionale ha dedicato il ricordo al 69enne giornalista, appassionato anche e soprattutto di arte e cucina, che sta stringendo tutta Firenze, in primis i rappresentanti della Fiorentina, nel dolore.

