TGR RAI, Nasce fondazione in memoria di Joe Barone

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dalla casa di Joe Barone, nel centro di Firenze, parla Giuseppe Barone, uno dei figli del direttore generale della Fiorentina scomparso otto mesi fa. Lo fa al Tgr Rai Toscana, per ricordare il padre e il suo legame con la città, ma anche per annunciare la nascita della Joe Barone Foundation, un'associazione in memoria del padre: "Lui era sempre qui, non tornava spesso a New York perché era innamorato della città. Questa città e un orgoglio per tutti, lo era anche per lui. Firenze ci regala tante emozioni, momenti belli e brutti ma siamo contenti di essere qui e non smetteremo mai di ringraziare il popolo viola per quello che ha fatto per la nostra famiglia".

E sulla Joe Barone Foundation ha detto: "Abbiamo deciso di creare questa fondazione per portare avanti l'amore che lui aveva per questa città, vogliamo portare avanti il suo lavoro. I fondi raccolti saranno devoluti a bambini e disabili, in più aiuteremo anche le associazioni sportive per reperire defibrillatori".