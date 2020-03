TGR RAI, Franchi a pezzi. Stadio: no di Commisso

Notizie molto importanti quelle fornite dal TGR Rai Toscana in merito alla questione dello stato attuale dello stadio Franchi. Come sottolineato dal notiziario regionale toscano, i 90 anni sulla schiena dell'impianto fiorentino si fanno sentire e - lo potete notare anche dalle immagini nel tweet in fondo all'articolo - in particolare in alcuni punti, servirebbe decisamente un intervento di manutenzione. Inoltre, si apprende, Rocco Commisso ha deciso che non solo non parteciperà al bando per la Mercafir, ma non farà neanche lo stadio nuovo, o ristrutturazione, sul Franchi. Rimane uno spiraglio minimo su Campi Bisenzio.

Con @TgrRaiToscana all’interno dello Franchi. 90 anni di storia che cominciano a farsi sentire. Serve manutenzione. pic.twitter.com/wvaKq993NJ — Sara Meini (@SaraMeini) March 2, 2020