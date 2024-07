TESSMANN, Inter? Nessuna novità. Penso alle Olimpiadi

Intervistato dal podcast Men in Blazers il centrocampista del Venezia Tanner Tessmann, obiettivo di mercato dell'Inter (oltreché della Fiorentina), ha voluto rimandare ogni discorso relativo al suo futuro: "Sull'Inter non ci sono al momento delle novità che posso condividere. Adesso concentrato esclusivamente sulle Olimpiadi (fa parte della Nazionale statunitense U23 ndr), onestamente. La promozione in Serie A con il Venezia è stata una delle gioie più belle della mia vita, un sogno che è diventato realtà. Non vedo l'ora che arrivi la prossima stagione".