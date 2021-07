TELEGRAPH, Spurs su Vlahovic con o senza Kane

L'attaccante viola Dusan Vlahovic è il primo obiettivo del Tottenham per l'attacco, stando a quanto riportato dal Telegraph. Gli Spurs potrebbero presto presentare un'offerta alla Fiorentina da circa 60 milioni di euro: la novità è che il club inglese vorrebbe prendere il serbo a prescindere dalla cessione di Harry Kane, visto che il presidente Levy farà di tutto per trattenerlo. Paratici guarda ancora in Serie A, dopo aver preso Gollini e in attesa di portare a Londra anche Romero. L'altra opzione è quella relativa a Simy, più economico di Vlahovic, ma il centravanti della Fiorentina è l'obiettivo numero uno.