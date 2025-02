Tanti rimpianti per il poco coraggio: l'analisi del Corriere Fiorentino

"Alla fine resta il rimpianto. E un "se" grande come una casa per aver visto all'opera, purtroppo per solo venti minuti, i nuovi arrivati e in particolare Fagioli. Sarebbe potuto essere diverso il risultato di questo Inter-Fiorentina con più qualità in campo dal primo minuto?" Se lo chiede Ernesto Poesio, nell'editoriale che trova spazio stamani sul Corriere Fiorentino. Poesio scrive: "Questa squadra rivista e corretta a gennaio ha iné quanto basta per uno sprint finale ad alto livello, alla pari (come ieri sera dopo il 2-1) con le altre grandi del campionato. Questo è un bicchiere mezzo pieno, come la consapevolezza che, se fosse stata una gara di coppa - andata e ritorno - alla fine per il conto finale dei gol sarebbe stata la Fiorentina a passare (...).

L'atteggiamento guardingo con cui Palladino ha mandato in campo la squadra nella speranza di ripetere l'impresa di giovedì scorso ha pagato fino a un certo punto. La Fiorentina ha finito per chiudersi troppo (…). La sconfitta non dovrà però portare a critiche eccessive a una squadra ampiamente in corsa per obiettivi ambiziosi. Di certo con il Como non sono ammessi altri risultati rispetto alla vittoria. Mancherà Kean per squalifica. E forse è questa la peggior notizia da San Siro".