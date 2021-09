T. CORSI, Amrabat sarà prezioso, manca un vice DV9

L'ex dirigente della Fiorentina Tito Corsi ha parlato delle varie tematiche viola, partendo dal giudizio sul mercato: "Hanno fatto un buon mercato perché hanno confermato giocatori importanti come Milenkovic, Vlahovic e Amrabat che alla lunga sarà molto prezioso per la squadra. Non so quale colpo finale si aspettassero i tifosi ma la squadra mi sembra che sia molto competitiva per un campionato tranquillo. Torreira? Sarà un problema per l'allenatore perché ha un numero consistente di centrocampisti, tutti più o meno equivalenti, tutti abbastanza degni diciamo così. Effettivamente manca un vice Vlahovic, sperando che lui non si faccia mai male. In caso di forfait Italiano dovrebbe trovare delle soluzioni temporanee. Fiorentina sorpresa? Dipenderà dalla partenza, inanellare una serie positiva permette più tranquillità. La squadra gioca bene, lo ha fatto anche a Roma pur prendendo tre gol in poche occasioni avute. C'è la novità del sistema di gioco dell'allenatore buono ma che ha bisogno di fiducia e concretezza, la tranquillità favorisce il rendimento".

La permanenza di Vlahovic e Milenkovic a tempo, che segnale è? "L'obbligo di vendere pezzi pregiati dipende dalla situazione societaria, ma il presidente mi sembra abbia mantenuto quanto promesso. Il segnale è di positività anche se rimane il dubbio che "ti confermo ma il prossimo anno ti do via". E se il giocatore non ripetesse il campionato dello scorso anno? Le quotazioni calerebbero, come accaduto al Torino per Belotti. Però la conferma vuole dire volontà di fare una squadra forte. Se a gennaio poi la squadra si trovasse in una fase molto positiva si potrebbe intervenire ancora per una situazione ancora migliorativa e accontentare chi si lamenta della mancanza dell'ultimo colpo".

Che serie A è, senza qualche stella? "Le società stanno optando per non accondiscendere alle richieste esose dei campioni, non sopportabili per troppo tempo. Come Donnarumma. Ma anche Vlahovic, è cresciuto qui a Firenze, come Castrovilli. Sono investimenti attraverso fare una squadra competitiva, la squadra è questa, di costruirsi i campioni in casa"