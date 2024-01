SUPERCOPPA, Altro che Napoli-Fiore: sold-out la finale

FirenzeViola.it

Altro che Napoli-Fiorentina. La prima semifinale di Supercoppa, con meno di diecimila tifosi presenti sugli spalti dell'Al-Awwal Park Stadium di Ryadh, aveva fatto pensare al peggio. La seconda fra Inter e Lazio ha già cambiato la storia della competizione: l'impianto, capienza 25 mila spettatori e quindi non grandissimo, ha sfondato quota ventimila presenze. Napoli-Inter, ultimo atto in terra araba per quest'anno, farà registrare il soldout: già da ieri sera, sull'app We Book, sono infatti esauriti tutti i biglietti per assistere alla sfida tra gli azzurri di Mazzarri e i nerazzurri di Inzaghi.

Lo riporta TMW che spiega come per la finalissima di domani siano attesi tanti ospiti illustri: Lorenzo Casini e Luigi De Siervo, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Lega Serie A, ma arriveranno in Arabia Saudita anche Carlo Pacifii e Gianluca Rocchi, presidente dell'assoarbitri e responsabile di Can A e Can B. Con loro, anche il commissario tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti, come pure un dirigente di lungo corso quale Antonio Matarrese.