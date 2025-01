FirenzeViola.it

Secondo quanto riporta SPORTITALIA, Simone Zanon, centrocampista classe 2001 della Carrarese ha suscitato l'interesse da parte di Lecce e Fiorentina.

Il centrocampista italiano nella prima parte di stagione, ha realizzato 3 assist in 23 presenze, rispettivamente 2 in serie B ed uno in Coppa Italia.