SPEZIA, Per la panchina spunta anche Paulo Sousa

La Fiorentina prosegue a lavorare per portare Italiano sulla propria panchina. Nel frattempo lo Spezia è alla ricerca di un nuovo tecnico: il Secolo XiX ha fatto qualche nome: Ranieri, Corini e Maran oltre all'ex viola Paulo Sousa, attuale Ct della Polonia già nell'occhio del ciclone e passato dalle stelle alle stalle per il brutto Europeo che sta disputando la nazionale polacca. E a quanto pare l'avrebbe proposto... Jorge Mendes. Per la Gazzetta dello Sport invece oltre Ranieri, Corini e Maran non sono da escludere Giampaolo e Liverani.