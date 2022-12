SPALLUTO, Pescara studia la formula per acquistarlo

Prosegue l’interesse del Pescara per Samuele Spalluto, attaccante della Fiorentina in prestito alla Ternana. L'esperienza in B non sta andando però molto bene, motivo per cui, come riporta Pescarasport24, il club abruzzese vorrebbe prendere la punta di proprietà viola a gennaio. L'idea è quella di un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di promozione in Serie B, con la Fiorentina detentrice del controriscatto se volesse in futuro riportarlo a Firenze.