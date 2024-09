SOTTIL, Palladino l'ideale per il mio modo di giocare

FirenzeViola.it

Calcio ma non solo. Riccardo Sottil si è raccontato al canale ufficiale YouTube di Panini Italia. Queste le dichiarazioni dell'esterno della Fiorentina: "Sono molto legato alla famiglia e ai suoi lavori. Mio padre mi sostiene sempre, vuole che mi viva la professione con spensieratezza. Posso migliorare ancora, purtroppo nell'ultimo periodo sono stato rallentato da qualche incidente di percorso, su tutti i problemi alla schiena che mi hanno fatto stare sei mesi fermo, per i quali ho avuto anche strascichi lo scorso anno". E sul suo esordio, ormai sei anni fa: "Me lo ricordo bene, giocavamo contro la Sampdoria. In quel momento ero emozionatissimo e non me lo sono vissuto a pieno per questo".

Sottil ha parlato anche di Palladino: "A Monza ha fatto molto bene, è un allenatore emergente con tante idee e ha un modo di giocare che si adatta al mio stile di gioco". E sui social: "Sì stava meglio quando non c'erano secondo me, anche se è vero che in certi frangenti sono utili".