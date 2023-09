SOTTIL, Dura andare a casa oggi: non c'è stata partita

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Andrea Sottil, tecnico dell'Udinese, ha parlato così a Dazn dopo la sconfitta con la Fiorentina: "È difficile andare a casa oggi, specie per i ragazzi. Rispetto la Fiorentina, ma sotto il profilo del gioco non c'è stata partita. Non ho niente da recriminare ai ragazzi: siamo stati tambureggianti, loro si sono affacciati una volta solo in area. Avevamo avuto una partenza fulminea, per me abbiamo fatto la nostra miglior partita della stagione, lo dice il campo. Dobbiamo però essere più cinici, perché le qualità le abbiamo. Ma non mi sento di dire nulla di negativo. Il campo dà il verdetto, da allenatore vado a casa sconfitto ma fiero dei miei ragazzi, perché abbiamo fatto un grande match".

Cosa vi sta mancando per il momento?

"Ci manca la vittoria. Abbiamo cambiato molto in estate con ben 16 giocatori nuovi. Poi non siamo nemmeno tanto fortunati, abbiamo avuto tanti infortuni. Ma non mi piango addosso. Abbiamo avuto chance numerose per far gol. Ci serve la vittoria, ma dobbiamo insistere e lavorare".