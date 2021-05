SORRENTINO, Rino miglior colpo viola del decennio

Stefano Sorrentino, ex portiere tra le altre di Chievo e Palermo, ha parlato di Gennaro Gattuso, che ha avuto come allenatore ai tempi della sua esperienza in rosanero. Ecco le sue parole: “Quello di Palermo era il “primo” Gattuso ma già si vedeva che potesse diventare un grande allenatore: ha idee chiare, ci sono poche persone dirette come lui… a volte lo è anche troppo ma questa è una dote. Non si è mai piegato a ricatti o altro. Per me la Fiorentina ha fatto l’innesto più importante degli ultimi dieci anni. La gavetta gli è servito tantissimo, dalla convivenza con Zamparini all’esperienza in Grecia. I portieri che impostano dal basso? Lui aveva già questa idea in testa, lui dice sempre che la palla non suda. Dragowski? E' un gran bel portiere, in A ci può stare tranquillamente”.