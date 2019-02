SONETTI, Domani entusiasmo possibile nemico viola

Nedo Sonetti, ex allenatore, tra le altre, dell’Udinese dal 1987 al 1989, si è espresso così sul momento della Fiorentina: “La Viola mi ha fatto una gran bella impressione, specie in questo avvio di nuovo anno. Ci sono giovani interessanti e la squadra sta crescendo. Questo è un momento importante per i ragazzi di Pioli. Muriel? Ottimo giocatore, veloce e tecnico, può mettere in difficoltà tutte le difese avversarie. Non mi sorprende che il suo arrivo abbia cambiato un po’ il modo di attaccare della squadra. Udinese? L’Udinese è una squadra misteriosa, è difficile analizzarla attentamente perché ci sono molti giocatori stranieri. Domani sarà una partita difficile per la Fiorentina, soprattutto perché viene da una vittoria fantastica in Coppa Italia e non è semplice gestire l’entusiasmo. Mi aspetto una gara equilibrata, con l’Udinese molto accorta".