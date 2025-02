Soldi per liberare ostaggi in Iran e Siria, Moratti e Della Valle truffati dal falso Crosetto

Ci sarebbero anche gli ex presidenti di Fiorentina e Inter, Diego Della Valle e Massimo Moratti, tra gli imprenditori contattati nella rete di truffatori professionisti che chiedevano soldi a facoltosi vip spacciandosi per il ministro della Difesa Guido Crosetto e per il suo staff. Come racconta La Repubblica, il sistema, ben organizzato, prevedeva che i facoltosi imprenditori venissero contattati dal ministro o per suo conto per aiutare in gran segreto lo Stato a liberare presunti ostaggi italiani in Siria o Iran. Almeno in un caso infatti la richiesta era questa: "Ci sono dei giornalisti italiani rapiti in Iran e in Siria. È una cosa segretissima. Lo Stato chiede un suo aiuto. Restituiremo tutto attraverso la Banca d’Italia".

Racconta Moratti al quotidiano: "Hanno contattato anche me, ma preferisco non raccontare altro. Vediamo come va avanti l'inchiesta. Ho fatto denuncia". Si parla di un milione di euro, cifra però non confermata né smentita dall'ex presidente nerazzurro. E, sempre secondo La Repubblica, ci sono verifiche anche su altri imprenditori che sarebbero stati quantomeno contattati: oltre al già citato Della Valle, ci sarebbero anche Patrizio Bertelli, Marco Trochetti Provera, le famiglie Aleotti, Beretta e Caltagirone.