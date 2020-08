Secondo quanto riportato da Sky Sport, potrebbe esserci una nuova soluzione in prestito per Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina. Il ds Tony D'Amico dell'Hellas Verona avrebbe infatti richiesto il prestito del serbo classe 2000, già tornato a Firenze dalle vacanze, la risposta del club viola, che non vuole lasciarlo partire a titolo definitivo, è attesa per la prossima settimana.