SKY, Nico-Juve si può fare per 38 milioni bonus inclusi

Come riporta Sky Sport, la trattativa per la cessione di Nico Gonzalez alla Juventus potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore, che saranno decisive. Già in serata, come sottolinea l’emittente, potrebbe arrivare l’accordo tra le parti, che al momento, nonostante i colloqui registrati in giornata, non è stato ancora raggiunto. La richiesta della dirigenza viola si aggira attorno ai 40 milioni di euro, mentre i bianconeri non erano andati oltre i 30 milioni di parte fissa più alcuni bonus. La sensazione è che le due società potrebbero trovare un compromesso per una somma pari a 38 milioni di euro, bonus inclusi, cifra che potrebbe sbloccare la situazione in casa viola.

I dialoghi però restano aperti e Giuntoli avrebbe discusso con l’entourage viola di due situazioni non legate all’argentino: Arthur e Kostic. I due giocatori sono considerati esuberi in casa bianconera. Il primo ritroverebbe la maglia viola dopo il prestito della passata stagione, mentre il secondo potrebbe trasferirsi, sempre in prestito, in riva all'Arno.