SKY, Affare con Grillitsch non chiuso: sorti problemi

Ancora non è chiusa la trattativa tra Fiorentina e Florian Grillitsch per il passaggio del centrocampista ex Hoffenheim in viola. Come riporta Sky Sport, l'incontro andato in scena ieri tra la società viola e l'agente del giocatore Kristian Bereit non ha portato alla fumata bianca che ci si poteva attendere: sono sorti alcuni problemi - riporta l'emittente - e l'affare non è stato ancora chiuso.