SIND.SESTO, Stadio non sia un derby Firenze-Campi

Lorenzo Falchi, sindaco di Sesto Fiorentino, ha parlato del tema relativo allo stadio nuovo della Fiorentina da costruire nell’area metropolitana di Firenze e non nel comune del capoluogo: “Io credo che la discussione che si è sviluppata sul tema di uno stadio fuori dal comune di Firenze è un po’ provinciale. L’idea che l’impianto che ospita le partite della Fiorentina debba per forza stare a Firenze è sbagliata, non ci vedo nulla di strano se poi lo stadio dovesse essere fatto a Campi. Certo, servirà una grande unità di intenti tra il Comune, i vari enti e la Regione, penso che sia una proposta che vale la pena di essere approfondita. La cosa importante è che questo tema non deve essere vissuto come un derby tra Firenze e i comuni dell’area metropolitana. È fondamentale che non diventi una cattedrale nel deserto. La nuova pista per l’aeroporto? Non ho cambiato idea, sono contrario da un punto di vista politico ma anche per il modo con cui questo progetto è stato portato avanti, bloccando sviluppi di altre strutture come ad esempio il polo scientifico o lo stadio”.