SIND.CERTALDO, Qui c'è un rumore diffuso. Napoli...

Il sindaco di Certaldo Giacomo Cucini ha parlato dell'amicizia con Spalletti e di come il tecnico del Napoli vivrà la partita contro la Fiorentina: "C'è un rumore diffuso in paese riguardo a questo avvenimento. C'è questo derby, lui ha sempre mostrato vicinanza alla città e noi gli vogliamo bene come professionista e come uomo. Non abita a Certaldo ma è originario di qui, è facile vederlo nei bar e a partecipare a varie iniziative tra cui la Sagra della Cipolla quando non è impegnato per lavoro. Ha sempre mostrato grande disponibilità".

La partita del Franchi?

"Si avvicinerà all'evento tenendo conto che tifa la Fiorentina ma è un professionista e non si distrarrà. Io credo che Luciano possa essere l'uomo giusto per diverse piazze, una di queste è Napoli che è speciale per l'umanità".

Per chi tiferà lei?

"Posso rimanere neutro, non sono appassionato di calcio (ride, ndr). Seguo più altri sport anche se sono molto felice quando le squadre locali hanno buoni risultati".

Come vivrà la partita Certaldo?

"La vivrà con moltissima attenzione perché qui ci sono molti tifosi della Fiorentina ma abbiamo anche tifosi del Napoli, sia per origine che per passione. Poi qualsiasi certaldese guarderà con un occhio particolare Spalletti".

Lo sentirà?

"Gli manderò un messaggino facendogli un semplice in bocca al lupo. Poi ci risentiremo con più calma".