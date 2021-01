SIND.B.A RIPOLI, Cs: lavori da prima decade febbraio

Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha fatto il punto della situazione su tutte le tematiche del mondo viola, dalla sconfitta di ieri a Roma fino all’argomento legato al nuovo centro sportivo: “Grande entusiasmo per la partita di ieri faccio fatica a trovarlo: i risultati nel calcio fanno sempre la differenze. Certo, la reazione dopo gare scialbe c’è stata ma non possiamo essere soddisfatti. Il girone di ritorno dovrà essere affrontato con un altro passo. Ieri mi ha amareggiato molto il risultato dello Spezia, visto che adesso in basso alla classifica c’è molto più equilibrio. Adesso serve sfoltire la rosa: un numero così alto di giocatori impedisce alla squadra di potersi esprimere al meglio, non si crea un gruppo concreto. Il mercato? Serve secondo me un palleggiatore che possa esaltare tutto il reparto ma anche aiutare Vlahovic. Quando vedrò Commisso? Il presidente penso ci tenga ad essere presente alla finale di Supercoppa della Primavera, in programma per il 21 di gennaio. Sicuramente se per allora sarà a Firenze, un passaggio a Bagno a Ripoli lo farà. I lavori sono iniziati per adesso solo sulla Villa, che sarà il centro del cuore amministrativo della Fiorentina. I lavori più sostanziosi si avranno a partire nella prima decade di febbraio”.