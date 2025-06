Alla Fiorentina piace Thiago Motta. Il Corr. Sport: "Occhio al coupe de theatre"

Secondo il Corriere dello Sport - Stadio, è Thiago Motta il profilo per la panchina della Fiorentina che sta prendendo quota in queste ore. Il club viola deve vedersela con l'Atalanta, anche lei interessata all'allenatore italo-brasiliano: questo ha raccontato il martedì appena trascorso sul filo di telefonate, nuovi contatti, scenari in via di definizione anche sulla scia di quello che accade in altri club. Stefano Pioli sarebbe così sullo sfondo mentre Farioli e Gilardino molto sullo sfondo. Sempre lasciando aperta la porta all’ingresso di un nome a sorpresa che sarebbe con ogni probabilità di alto profilo.

Spunta anche Tedesco. Il quotidiano prosegue dicendo il nome di un eventuale coupe de theatre: Domenico Tedesco, 39 anni ma già grande esperienza internazionale e calabrese d'origine. Per ora la realtà dei fatti dice che la Fiorentina sta provando a dare forma all’idea Thiago Motta, non di facile realizzazione per mille motivi.