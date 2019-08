SIMEONE, Verso la Samp: obbligo di riscatto a 15

Operazione in uscita per la Fiorentina sul fronte Giovanni Simeone: secondo quanto riferito in questi minuti da SkySport, l’argentino è adesso vicino alla maglia della Sampdoria, un’operazione che potrebbe concludersi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni. L’incasso derivato dalla partenza dell’argentino potrebbe poi permettere a Pradè di mettere a segno il colpo in attacco, con uno tra De Paul e Raphinha.