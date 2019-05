SILVIA BERTI, Delusa: DV non hanno voluto capire

Silvia Berti, storica addetta alla comunicazione della Fiorentina già dalla prima ora dell'era Della Valle ormai da qualche anno fuori dal club, ha scritto un lungo post tramite il suo profilo Facebook, commentando di fatto la tempestosa situazione in casa viola:

"Nell'agosto del 2002 ero in Spagna e piansi, di gioia. La mia Fiorentina aveva un futuro. Con orgoglio e passione ne ho fatto parte fintanto che non sono stata scomoda. E questo perché ci credevo. Ho creduto alle parole come "progetto", ho creduto che saremmo diventate "una grande", ho creduto che "avremmo vinto lo scudetto". Oggi, come quell'estate del 2002, ho pianto, di tristezza. Mi sento profondamente stupida e ingenua per aver creduto. Detesto aver fallito nel tentare di spiegare Firenze, di spiegare e far apprezzare l'amore per la Fiorentina. Non hanno voluto capire e lo hanno ampiamente dimostrato.

Ma le lacrime di oggi sono anche di commozione per quella stessa passione che provo da sempre e che oggi è stata esaltata dai canti e dalle bandiere viola. La Fiorentina è gente come me, passionale, irrazionale, innamorata e, come ha scritto Oriana Fallaci: "Per non assuefarsi, non rassegnarsi, non arrendersi, ci vuole passione". #WFirenze".